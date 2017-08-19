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"صحة الوادي الجديد" تبدأ تلقي تظلمات مدراس التمريض

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مصراوي Masrawy

"صحة الوادي الجديد" تبدأ تلقي تظلمات مدراس التمريض

12:58 م السبت 19 أغسطس 2017

أرشيفية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بدأت مديرية الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، تلقي التظلمات الخاصة بالقبول في مدارس التمريض، على أن تستمر في عملها لمدة 15 يومًا.

وقال الدكتور محمد السيد موسى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له، إن التظلمات يجري تقديمها في المديرية أو عن طريق مدراس التمريض بكل مركز، لفحصها وابدأ الرأي فيها.

وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، نتيجة الطلاب المقبولين، والذين بلغ عددهم بمدارس التمريض بالمحافظة هذا العام 234 طالبًا وطالبة.

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