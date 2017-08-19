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القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من الإعدام والمؤبد في المنيا

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مصراوي Masrawy

القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من الإعدام والمؤبد في المنيا

12:58 م السبت 19 أغسطس 2017

القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من الإعدام والمؤبد في المنيا

 

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقت إدارة البحث الجنائي في المنيا، القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من أحكام بالإعدام والمؤبد، لتورطهم في قضايا جنائية متنوعة.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائي بالمديرية، بضبط "أحمد. خ. ت"، المتهم في القضية 19238 لسنة 2012 جنايات مركز أبوقرقاص، والمحكوم عليه بالإعدام شنقًا غيابيًا، والمصاريف بجلسة 16 يونيو 2013.

كما ضبط "شريف. خ. ت"، المتهم في القضية رقم 9944 لسنة 2011 جنايات مركز أبوقرقاص قتل عمد، محكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد والمصاريف بجلسة 16 يونيو 2013، والقبض على شقيقه "طه. خ. ت" والمتهم في القضية رقم 528 لسنة 2012 جنايات مركز أبوقرقاص، قتل عمد وسلاح، ومحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد والمصاريف بجلسة 15 أبريل 2012.

كما جرى ضبط "علي. ع. ع" والمتهم في القضية رقم 17776 لسنة 2014 جنايات مركز المنيا، ومحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد وغرامه 10 آلاف جنيه بجلسة 10 أكتوبر 2016.

 

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مصراوي Masrawy

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