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الأطعمة الدسمة تزيد مخاطر إصابة المرأة بمرض خطير

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مصراوي Masrawy

الأطعمة الدسمة تزيد مخاطر إصابة المرأة بمرض خطير

01:10 م السبت 19 أغسطس 2017

الأطعمة الدسمة تزيد مخاطر إصابة المرأة بمرض خطير

الأطعمة الدسمة تزيد مخاطر إصابة المرأة بمرض خطير

أ ش أ:

كشفت دراسة طبية أن النساء اللاتي يتناولن الكثير من الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة قد يواجهن مخاطر أعلى للإصابة بالسرطانات المختلفة خاصة الثدي، حتى وإن بقيت دون زيادة في الوزن.

فقد وجدت الدراسة، التي أجريت في جامعة "واشنطن"، على أكثر من 92.000 امرأة أمريكية، أن أولئك الذين يفضلون الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والأغذية المنخفضة العناصر الغذائية، كانت لديهن خطرا أعلى بنسبة 10% من السرطانات المرتبطة بالبدان.

وتشمل هذه الأطعمة اللحوم المصنعة، الرقائق، والأطعمة السريعة والحلويات .. وتشمل قائمة الأورام الخبيثة الثدي والقولون والمبيض والكلى وسرطان بطانة الرحم. تعتبر السمنة واحدة من عوامل الخطر الكثيرة لتلك الأمراض.

وأشار الباحثون إلى أن "التقلب الأيضي" قد يفسر جزيئا ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان .. موضحين أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المحملة بالسعرات الحرارية المرتفعة يصبحون فريسة بصورة أسرع للسرطان.

وتستند النتائج الجديدة إلى أكثر من 000 92 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عاما في بداية المحاكمة .. عندما دخلوا الدراسة، أعطت النساء معلومات مفصلة عن عاداتهن الغذائية. من ذلك، قام فريق طومسون بحساب كثافة السعرات الحرارية لكل نظام غذائي نموذجي لكل امرأة.. وعلى مدى 15 عاما، أقل من 9600 امرأة أصبن بالسرطان الذي كان مرتبطا بالسمنة - في معظم الأحيان سرطان الثدي، يليه سرطان القولون.

ووجدت الدراسة تراجع هذه المخاطر بين النساء اللاتي حرصن على الابتعاد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة والغنية بالدهون

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