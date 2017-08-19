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مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو)

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مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو) مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو)

التحرير

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استنكر مواطنون في الشارع المصري، فكرة مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد، موضحين أن القطاع الخاص يبحث عن مصلحته الشخصية دون النظر لمصلحة الشعب.

وقال مواطن، خلال لقائه، اليوم السبت، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد": "وقت طرح الفكرة غريب، الناس بدأت تشك أن كل القطارات مفتعله لخصخصة السكة الحديد".

وأضاف أخر: "الأسعار هتبقى عالية، التذكرة هتبقى بالضعف، دلوقتي بتريحنا شوية لكن القطاع الخاص هييجي يملي شروطه علينا".

ومن ناحية أخرى، قالت مواطنة: "لما القطاع الخاص بيدير أي حاجة بيحافظ على مستوى الجودة، المهم يكون هناك ضوابط وميكونش هدف القطاع الربح فقط".

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وتابع أخر: "القطاع الخاص مينفعش يشتري المؤسسة كلها، ممكن يشارك فقط في الإصلاح والتطوير، لكن السكة الحديد حكومية ويجب أن تظل تابعة للدولة".

 

 

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التحرير

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