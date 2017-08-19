سعفان: لا تضييق على العمالة المصرية في قطر.. وأوضاعهم مستقرة

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك 10600 عامل مصري، استفاد من حملة وطن بلا مخالف بالمملكة العربية السعودية، وتمكنوا من العودة إلى القاهرة، مشيرًا إلى أنه أصبح لديهم إمكانية العودة مرة أخرى للعمل بالسعودية.

وأكد سعفان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة، اليوم السبت، أن العمالة المصرية في قطر لم يتضرر أي واحد فيهم حتى هذه اللحظة، منوهًا إلى أن الوزارة تعكف من خلال اللجنة الخماسية مع بقية الوزارات على متابعة يومية للوقوف على أوضاعهم والاطمئنان عليهم.

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كما أوضح أن اللجنة الخماسية تؤكد بتقاريرها أنه لا يوجد أي تضييق على العمال المصريين بالدوحة، وتتابع يوميًا أوضاعهم، معلقًا: العمالة المصرية في قطر في أمان كامل، وهي العمالة الوحيدة التى تحصل على حقوقها كاملة ووضعها مستقر.

وحول ملف أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق، أوضح سعفان أن أعدادًا كبيرة من أصحاب المعاشات التقاعدية حصلوا على بطاقات الصرف والمتبقي منهم جار العمل على حل مشكلتهم بالتنسيق مع البنك المركزى وبنك الرافدين ولدى الوزارة الاحصائية الخاصة بكل مستحقات المصريين.