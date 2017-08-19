سباعية يوفنتوس وثورة ميلان ضمن أبرز ملامح الموسم الجديد في «الكالتشيو»

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أنفقت الأندية الإيطالية في الميركاتو الحالي 770 مليون يورو من أجل تدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد، الذي سينطلق اليوم بحثًا عن خلافة يوفنتوس حامل اللقب في السنوات الست الأخيرة.. وبدورها استعرضت صحيفة "ماركا" الإٍسبانية، أبرز ملامح الموسم الجديد في السطور التالية كالآتي:

- 7 على التوالي

يبدأ يوفنتوس الموسم الجديد باعتباره المرشح الأبرز للفوز باللقب السابع على التوالي، وهو الرقم الذي لم يحققه أي فريق في الدوريات الخمس الكبرى سوى أوليمبيك ليون الفرنسي في بداية الألفية الجديدة.

ويتوجب على أليجري التعامل مع رحيل نجم دفاعه ليوناردو بونوتشي، الذي انتقل إلى ميلان في الميركاتو الحالي، حيث دعم صفوف السيدة العجوز بمجموعة من الصفقات المميزة من ماتويدي من باريس سان جيرمان، إلى جانب التعاقد مع كل من دوجلاس كوستا وفيدريكو بيرناردسكي.

وستكون الأنظار مسلطة على نجم الفريق باولو ديبالا من أجل مساعدة الفريق على نفض غبار خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى جانب خسارة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو منذ أيام بنتيجة 3-2.

- ثورة الروسونيري

يمر ميلان بمرحلة انتقالية هامة للغاية في تاريخ النادي، وذلك عقب سقوط الفريق في موجة من التخبط وضعف النتائج في السنوات الماضية، ومع ذلك يدخل الروسونيري مرحلة جديدة هذا الموسم بعدما أنفقت الشركة الصينية المالكة للنادي 209 ملايين يورو من أجل تدعيم الفريق الذي يقوده مونتيلا.

ويأمل الميلان في تقديم مستويات مميزة هذا الموسم والنجاح في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من جديد الموسم المقبل بعد غياب سنوات عن المسابقة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية.

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- استقرار نابولي

ينتهج مدرب نابولي ماوريزيو ساري نفس نهج الموسم الماضي من خلال عدم تغيير قوام الفريق، بحثًا عن منافسة كل من ميلان ويوفنتوس على لقب الدوري إلى جانب تقديم نتائج طيبة في دوري أبطال أوروبا.

- روما بدون القيصر

يدخل دي فرانشيسكو موسمه الأول على رأس القيادة الفنية لذئاب العاصمة بعد اعتزال أسطورة الفريق فرانشيسكو توتي، وسيتوجب على المدرب الجديد محاولة بناء فريق قادر على المنافسة بقوة هذا الموسم بعد رحيل العديد من النجوم، وعلى رأسهم محمد صلاح ولياندرو باريديس وأنطونيو روديجير.

- الإنتر بقيادة بورخا

على الرغم من تعاقد إنتر مع اللاعب بورخا فاليرو مقابل 5,5 مليون يورو فقط، إلا أن الآمال الموضوعة على اللاعب كبيرة للغاية من أجل قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

- الحصان الأسود لاتسيو

نجح لاتسيو في بداية الموسم بقوة من خلال التتويج بالسوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس، وقدم الفريق العاصمي مستويات مميزة الموسم الماضي تحت قيادة سيموني إنزاجي، وهو المستوى الذي يأمل الفريق في مواصلة تقديمه هذا الموسم.