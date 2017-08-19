ريال مدريد يرفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أسينسيو إلى 500 مليون يورو

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بات اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو على رادار كبرى الأندية الأوروبية بفضل العروض المميزة، التي قدمها مع ريال مدريد الموسم الماضي في بداية الموسم الحالي، خاصة في السوبر الإسباني أمام برشلونة، الذي توّج بلقبه الفريق الملكي.

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، عقدًا ممتدًا مع ريال مدريد حتى عام 2022، بشرط جزائي في التعاقد يصل إلى 350 مليون يورو، وهو الرقم الذي يرغب رئيس الريال فلورنتينو بيريز في زيادته في ظل الأرقام المرتفعة التي باتت تنفق في سوق الانتقالات في الوقت الراهن.

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ويرغب بيريز في وضع عقد أسيسنيو في الفئة الأولى من عقود نجوم ريال مدريد من توني كروس لوكا مودريتش إلى جانب سيبالوس، الذي يصل الشرط الجزائي في عقده إلى 500 مليون يورو.

بينما يصل الشرط الجزائي في عقود كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيما إلى 1,000 مليون يورو، كما يرغب ريال مدريد في زيادة أجر أسينسيو السنوي من 3,5 مليون يورو إلى 4,5 مليون يورو ومد العقد حتى عام 2023.