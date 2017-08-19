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"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

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مصراوي Masrawy

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من

01:05 م السبت 19 أغسطس 2017

ألكسندر جاولاند نائب رئيس حزب البديل من أجل ألماني

برلين (د ب أ)

طالب نائب رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، ألكسندر جاولاند، بالاعتراف نهائيا بأن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا.

وقال مرشح الحزب الأول للانتخابات التشريعية، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية اليوم السبت: "القرم لن تعود مطلقا إلى أوكرانيا. والعقوبات غير مجدية... روسيا قوة في أوروبا، ويتعين علينا ضمها للنظام الأوروبي، والتوقف عن وضعها في مواجهة مع حلف شمال الاطلسي ( الناتو)".

يذكر أن رئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر، تسبب في موجة من الانتقادات مؤخرا عندما دعا إلى القبول بضم روسيا للقرم "كوضع مؤقت مستدام".

وفي المقابل، تتمسك الألمانية بموقفها إزاء اعتبار ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية لروسيا انتهاكا للقانون الدولي.

يشار إلى أن شبه جزيرة القرم انضمت إلى روسيا بعد أن أيد 96 في المئة من الناخبين هذه الخطوة في استفتاء في مارس 2014. ولم تعترف غالبية الدول الغربية بما فيها الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على روسيا بسبب هذه الخطوة وبسبب دعمها للانفصاليين بالسلاح شرقي اوكرانيا. وتنفي روسيا دعم الانفصاليين بالسلاح .

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