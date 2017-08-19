وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل 12:56 م السبت 19 أغسطس 2017

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح:قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه فيما يخص قانوني العمل والتنظيمات النقابية فإنه من المنتظر أن يتم الانتهاء منهما في مجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الانتهاء من هذه القوانين له أهمية وتأثير علي النواحي الاقتصادية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم السبت، لاستعرض أهم الملفات التي تم انجازها خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية، في مجالات تدريب الشباب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة، وتدريب العاملين بمديريات القوي العاملة بالمحافظات لدعم منظومة التفتيش، ومنظومة الشباك الواحد، وتطوير مركز معلومات الوزارة، فضلا عن مختلف القطاعات بالديوان العام ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.وفيما يخص المعاشات التقاعدية قال وزير القوى العاملة: "نعمل في ملف المعاشات التقاعدية وفي الفترة اﻷخيرة تم صرف المعاشات لعدد كبير من المواطنين، وجاري حل أزمة التحويلات مع البنك المركزي".وأكد سعفان أن الوزارة تساهم في حل أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة من خلال صندوق الطوارئ الذي يعمل على تقديم الدعم المادي وايضا المعنوي من خلال تقديم النصائح ﻷصحاب الشركات والمصانع حتى لا تواجه أزمة الغلق.وأشار إلى أن غالبية المصانع تتصف بمعايير العمل الدولية و تندرج تحت عدة اتفاقيات تحتفظ على بعض الأمور منها تشغيل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة و الحفاظ على حقوق العمالة وحرية اختيار تنظيماتهم النقابية.

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