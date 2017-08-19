الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد

كتب- عبد الله قدري:

أعلن المهندس رضا أبو هرجة المتحدث باسم هيئة السكة الحديد، صرف منحة لجميع العاملين بالهيئة والمقدرة بمبلغ 650 جنيهًا، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وقال أبو هرجة لمصراوي، صباح السبت، إنه من المقرر أن يتسلم العاملين بالهيئة المنحة خلال أيام، لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة في صرفها، مؤكدًا أنه تم الموافقة عليها بشكل رسمي.

وتعرضت هيئة السكة الحديد لأزمة تأخيرات طالت جميع الخطوط، بعد حادث تصادم قطاري الإسكندرية، حيث رفض سائقون بالهيئة قيادة القطارات بدعوى أنها غير آمنة، وذلك عقب حبس سائقي قطاري الإسكندرية 15 يومًل على ذمة التحقيقات.​