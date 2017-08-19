"الشهبندر ودعاء للسيسي".. 6 رسائل وجهها رفعت السعيد في مقاله الأخير 12:48 م السبت 19 أغسطس 2017

كتبت- ياسمين محفوظ:يستعرض مصراوي أبرز الرسائل التي وجهها الكتور رفعت السعيد إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في مقاله الأخير الذي كتبه ونشرته جريدة الأهرام في عدد السبت، حيث شن فيه هجوما ضاريا على المهندس شريف إسماعيل وحكومته.الرسالة الأولى: "سينتهي كالعادة حداث قطاري الإسكندرية بأن السائق هو المسئول.. وهمسات تتسلل عن مليارات أنفقت بلا حدود وفساد مسكوت عنه بلا مبرر".الرسالة الثانية: "أسهل ما عند حكومة معالي شريف إسماعيل إن تمد يدها إلى جيوب الفقراء، وتمنح كبار المليارديرات كل الدعم والتسهيلات".الرسالة الثالثة: "زيادة التضخم والتهاب الأسعار لأن كبار التجار فوق أي رقابة".الرسالة الرابعة: "المصيبة الأكبر عندما يقارن الفقير بما يشاهده في البرامج الحوارية عن ثورات تنسكب بلا حساب للأغنياء وبين حاله الذي يزداد تدهورا".الرسالة الخامسة: "تعديل الدستور يسيئ للرئيس السيسي والذي لا يحتاج إلى تقارب تلك الأبواق بل تؤذيه في المقام الأول".الرسالة السادسة: "يا دولة الرئيس اعرف ثقل المسئولية وسوء تصرفات البعض ولكن عتابي سيبقى بسبب نفوذ الشهبندر وافتقاد العدل الاجتماعي، ووفقك الله إلى سبيل العدل والحق".وتوفي مساء الخميس المفكر والرئيس السابق لحزب "التجمع" الدكتور رفعت السعيد، عن عمر يناهز 85 عاماً.​

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