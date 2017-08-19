أخبار عاجلة

كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر -
كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟ -
برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا -
إيطاليا تفكك شبكة لتهريب الديزل من ليبيا إلى أوروبا -
ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول» -
في اليوم العالمي لاتهاب المفاصل.. أعراض تنذرك بضرورة "تغير المفصل" -
انتهاء المهلة الثانية لرئيس إقليم كتالونيا ليعلن موقفه من الانفصال اليوم -
"المفوضين" تنظر دعوى لغلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة -
"استئناف القاهرة" تنظر طلب رد قاضي "عمليات رابعة" و"أحداث مكتب الإرشاد" -
حريق محدود بـ"فرش حلويات" بمولد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"الشهبندر ودعاء للسيسي".. 6 رسائل وجهها رفعت السعيد في مقاله الأخير

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الشهبندر ودعاء للسيسي".. 6 رسائل وجهها رفعت السعيد في مقاله الأخير

12:48 م السبت 19 أغسطس 2017

كتبت- ياسمين محفوظ:يستعرض مصراوي أبرز الرسائل التي وجهها الكتور رفعت السعيد إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في مقاله الأخير الذي كتبه ونشرته جريدة الأهرام في عدد السبت، حيث شن فيه هجوما ضاريا على المهندس شريف إسماعيل وحكومته.الرسالة الأولى: "سينتهي كالعادة حداث قطاري الإسكندرية بأن السائق هو المسئول.. وهمسات تتسلل عن مليارات أنفقت بلا حدود وفساد مسكوت عنه بلا مبرر".الرسالة الثانية: "أسهل ما عند حكومة معالي شريف إسماعيل إن تمد يدها إلى جيوب الفقراء، وتمنح كبار المليارديرات كل الدعم والتسهيلات".الرسالة الثالثة: "زيادة التضخم والتهاب الأسعار لأن كبار التجار فوق أي رقابة".الرسالة الرابعة: "المصيبة الأكبر عندما يقارن الفقير بما يشاهده في البرامج الحوارية عن ثورات تنسكب بلا حساب للأغنياء وبين حاله الذي يزداد تدهورا".الرسالة الخامسة: "تعديل الدستور يسيئ للرئيس والذي لا يحتاج إلى تقارب تلك الأبواق بل تؤذيه في المقام الأول".الرسالة السادسة: "يا دولة الرئيس اعرف ثقل المسئولية وسوء تصرفات البعض ولكن عتابي سيبقى بسبب نفوذ الشهبندر وافتقاد العدل الاجتماعي، ووفقك الله إلى سبيل العدل والحق".وتوفي مساء الخميس المفكر والرئيس السابق لحزب "التجمع" الدكتور رفعت السعيد، عن عمر يناهز 85 عاماً.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رفعت السعيد: رمز اليسار المصري وعدو الإسلام السياسي

    أخبار

  • بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة

    أخبار

  • ​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد

    أخبار

  • بالصور- وصول جثمان رفعت السعيد لمسجد المقطم

    أخبار

إعلان

fd1645c36c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدراوي: السيسي يمتلك شعبية ومصداقية وأثبت أنه يعمل لصالح المواطن (فيديو)

بدراوي: السيسي يمتلك شعبية ومصداقية وأثبت أنه يعمل لصالح المواطن (فيديو)

نقابة الصحفيين تشكر السيسي لدعمه "الصحافة" وزيادة بدل الأعضاء​

نقابة الصحفيين تشكر السيسي لدعمه "الصحافة" وزيادة بدل الأعضاء​

بالصور - "الأعلى الصوفي" يبايع ترشيح السيسي لفترة رئاسة جديدة

بالصور - "الأعلى الصوفي" يبايع ترشيح السيسي لفترة رئاسة جديدة

علي الدين هلال: السيسي يريد تغيير خريطة مصر

علي الدين هلال: السيسي يريد تغيير خريطة مصر