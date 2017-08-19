وزير القوى العاملة : اقتراح نظام للأجور مع أصحاب الأعمال هدفه تحقيق استقرار العامل

كتبت- نورا ممدوح:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مصر تعيش "مناخ استثمارى" جديد نحاول خلاله التشجيع على الاستثمار وجذب مستثمرين جدد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم السبت، لاستعرض أهم الملفات التي تم انجازها خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية، في مجالات تدريب الشباب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة، وتدريب العاملين بمديريات القوي العاملة بالمحافظات لدعم منظومة التفتيش، ومنظومة الشباك الواحد، وتطوير مركز معلومات الوزارة، فضلا عن مختلف القطاعات بالديوان العام ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.

وأضاف وزير القوى العاملة، أنه تم البدء في حوار مع اتحاد المستثمرين لاقتراح نظام الأجور بالقطاع الخاص ليشعر العامل بالاستقرار والاستفادة من فترات التدريب التي يخضع لها والحفاظ عليه حتي لا يتسبب انخفاض اجره في تركه للعمل، قائلا: "التدريب له تكلفة عالية وسيتسبب ذلك في خسائر كبيرة يتكبدها صاحب العمل في الاساس.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه تم وضع أطروحات وجارى العمل على بلورتها بالتنسيق مع الاتحادات المعنية من أصحاب اعمال ومستثمرين لوضع نظام للأجور بالقطاع الخاص للخروج برؤية موحدة ومتفق عليها.​