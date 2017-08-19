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وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد

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وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد

التحرير

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وصل الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم السبت، إلى محافظة بورسعيد، لتفقد عدد من المشروعات ووضع حجر أساس محطة لمعالجة الصرف الصناعي.

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وزير البيئة فور وصوله بديوان عام المحافظة، يرافقه سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس والقيادات التنفيذية لمناقشة عدة قضايا عالقة خاصة بما يتعلق بالبيئة وصرف المصانع.

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ويضع وزير البيئة حجر أساس إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بتكلفة إجمالية ١.٤ مليار جنيه على مساحة ١٣.٣ فدان، وذلك  بطاقة ٦٠ ألف متر مكعب يوميًا.
 

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