قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك

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مع ارتفاع حرارة الجو، يقبل العديد من الأشخاص على السفر إلى المناطق الساحلية لقضاء عطلاتهم على الشواطئ والبحر، ولا شك أن اصطحاب السيارة في المصيف هو أمر ضروري للتنقل من مكان إلى آخر دون إرهاق أو التعرض المباشر لحرارة الشمس.

ويحتاج أصحاب السيارات إلى التأكد من سلامة العديد من الأجزاء في السيارة قبل الخروج بها في رحلة أو طريق سفر بعيد، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب، وتجنبًا لأي أعطال محتملة للسيارة أثناء السير، وفي هذا السياق نستعرض أهم الأمور، التي يجب القيام بها قبل السفر بالسيارة..

الإطارات

يفضل شراء إطارات جديدة، أو على الأقل الاحتفاظ بأكثرها كفاءة في الرحلة، وذلك كونها قد تتعرض للانفجار إذا ما لم تتحمل الضغط والحرارة المرتفعة، خاصة إذا ما قارب عمره الافتراضي من الانتهاء، وهو الأمر الذي قد يتسبب في وفاة الركاب.

الزيوت

قد يؤدي نقص الزيوت الخاصة بالمحرك داخل السيارة إلى اشتعال بعض أجزائه، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره الخطر الأكبر على حياة الركاب، إذا لم يوله صاحب السيارة أهمية كبيرة ومتابعة دورية والتأكد من سلامة أوضاعه قبل السفر.

التكييف

قد لا تتحمل العديد من السيارات السفر لمسافات طويلة مع تشغيل مكيفها، وهو الأمر الذي يمثل أحمالًا إضافية على قدرات المحرك بشكل رئيسي، ولذلك يفضل عدم تشغيل التكييف أثناء السير في الطرق الصحراوية وفتح النوافذ فقط.

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المكابح

يفضل تغيير "تيل" الفرامل، قبل الانطلاق بها في طرق السفر، ولا يمكن الاطمئنان لسلامة الركاب إذا ما أقدم صاحب السيارة على استخدام المركبة دون التأكد من جودة المكابح.

الأوزان

يفضل عدم تحميل السيارة أكثر من وزنها المسموح، وهو ما ستعلن السيارة نفسها عن رفضه من خلال إشعار قائدها بثقل واضح في الحركة، مع إمكانية ظهور بعض أصوات من المحرك في المركبات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيك.

التعليق

يفضل إعادة تربيط الأجزاء المكونة لنظام التعليق "العفشة" بشكل دوري، كما أنه من الضروري التأكد من سلامة أجزائها قبل السفر مباشرة عن طريق التربيط.