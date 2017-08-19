ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

ضبطت مباحث الآداب بمديرية أمن بالغربية، اليوم السبت، إحدى الشقق بشارع ترعة الشيتي، بمدينة طنطا لممارسة الدعارة لكبار السن والمسنين.

ووردت معلومات إلى الرائد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب بالغربية، بوجود إحدى الشقق المستأجرة بشارع ترعة الشيتي بمدينة طنطا، يتردد عليها كبار السن والمسنين لممارسة الدعارة مع إحدى السيدات، الأمر الذي أثار استياء أهالي المنطقة.

وبتكثيف التحريات، ومراقبة الشقة، وضعت خطة لضبط المتهمين متلبسين، عندما وردت معلومات مؤكدة تفيد قيام كلًا من المدعو "ناصر. م. ع" 56 عامًا، بدون عمل، ومقيم ترعة الشيتي بطنطا والمدعوة "عفاف. ع" 44 عامًا، بدون عمل ومقيمة منوف محافظة المنوفية بالتواجد داخل الشقة لممارسة الدعارة.

وداهمت قوة من مباحث الآداب برئاسة الرائد رامي الشيخ، الشقة المذكورة، وجرى ضبط المتهمين حال ممارستهم اللدعارة مقابل أجر مادي "50 جنيهًا" تتقاضاه المذكورة بدون تمييز بين الرجال راغبي المتعة الحرام، وتم ضبطهما وتم تحرير محضر عن الواقعة المحضر رقم 22992 جنح أول طنطا بالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.