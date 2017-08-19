أخبار عاجلة

انقلاب سيارة نقل يقودها "سوداني" الجنسية على الطريق الصحراوي في سوهاج -
بدء تطوير المرحلة الثالثة من طريق "السويس - القاهرة" بتكلفة 100 مليون جنيه -
"صحة الوادي الجديد" تبدأ تلقي تظلمات مدراس التمريض -
القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من الإعدام والمؤبد في المنيا -
الأطعمة الدسمة تزيد مخاطر إصابة المرأة بمرض خطير -
مشاركة «المالكي» وقصده بـ«برج الحوت».. 5 لقطات من حفل «الهضبة» في الساحل -
مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو) -
سعفان: لا تضييق على العمالة المصرية في قطر.. وأوضاعهم مستقرة -
بث مباشر.. «سوانزي سيتي X مانشستر يونايتد» -
سباعية يوفنتوس وثورة ميلان ضمن أبرز ملامح الموسم الجديد في «الكالتشيو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

12:47 م السبت 19 أغسطس 2017

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادر، اليوم السبت، بعدما انتهى مسئولو القطاع من تصدير 4500 طن مولاس، و1982 طن فوسفات، و8978 طن رمل زجاجي، و9350 طن سماد سائل، بينما شهد تصدير 3150 طن ذرة، في الوقت الذي غادر فيه القطار رقم 2459 بحمولة إجمالية 1306 طن قمح، في حين غادرت 64 سيارة بحمولة 3113 طن قمح.

واستقبلت هيئة الميناء، 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 146342 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 39078 طنًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميناء دمياط يصدر 10 آلاف طن يوريا وفوسفات

    أخبار

  • ميناء دمياط يصدّر 8 آلاف طن يوريا وفوسفات

    أخبار

  • ميناء دمياط يصدّر 8 آلاف طن يوريا وفوسفات

    أخبار

  • ميناء دمياط يصدّر 8 آلاف طن يوريا وفوسفات

    أخبار

إعلان

7666227c68.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إعلام: مقتل فرنسي طعنا في شجار بين مهاجرين سودانيين بمدينة كاليه

إعلام: مقتل فرنسي طعنا في شجار بين مهاجرين سودانيين بمدينة كاليه

رئيس وزراء فنلندا يدعو إلى الوحدة بعد حادث الطعن في توركو

رئيس وزراء فنلندا يدعو إلى الوحدة بعد حادث الطعن في توركو

الشرطة الفنلندية ترجح وجود خلفية إرهابية وراء اعتداء الطعن في توركو

الشرطة الفنلندية ترجح وجود خلفية إرهابية وراء اعتداء الطعن في توركو

مصادر أمنية سورية: مقتل 3 اشخاص في انفجار سيارة بمدينة اللاذقية

مصادر أمنية سورية: مقتل 3 اشخاص في انفجار سيارة بمدينة اللاذقية