تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادر، اليوم السبت، بعدما انتهى مسئولو القطاع من تصدير 4500 طن مولاس، و1982 طن فوسفات، و8978 طن رمل زجاجي، و9350 طن سماد سائل، بينما شهد تصدير 3150 طن ذرة، في الوقت الذي غادر فيه القطار رقم 2459 بحمولة إجمالية 1306 طن قمح، في حين غادرت 64 سيارة بحمولة 3113 طن قمح.

واستقبلت هيئة الميناء، 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 146342 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 39078 طنًا.