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بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة

12:46 م السبت 19 أغسطس 2017

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البحيرة – أحمد نصرة:

ودعت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم السبت 170 حاجًا يمثلون الفوج الأخير من حجاج الجمعيات الأهلية، الذين تم اختيارهم لأداء فريضة الحج على مستوى المحافظة هذا العام.

ويبلغ إجمالي حجاج الجمعيات الأهلية بالبحيرة، هذا العام، 637 حاجًا وحاجة بنطاق المحافظة، مقسمين إلى قسمين، المستوى الثاني، ويضم 379 حاجًا، والمستوى الثالث ويضم 258 حاجًا، وذلك على 4 رحلات طيران من مطار برج العرب إلى المدينة المنورة.

تم تشكيل بعثة الإشراف بواقع مشرف لكل 45 حاجًا بواقع 14 مشرفًا من بينهم المشرف العام، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، ومقرر لهم العودة من مطار جدة لمطار برج العرب يوم 14 من الشهر المقبل.

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