موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، العمل بشكل طبيعي، ويبلغ إجمالي الحركة 25 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات، كما غادر الميناء أيضًا سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأكدت أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كل الإجراءات اللازمة، لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.