موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة
12:44 م السبت 19 أغسطس 2017
ميناء بورسعيد
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، العمل بشكل طبيعي، ويبلغ إجمالي الحركة 25 سفينة.
وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات، كما غادر الميناء أيضًا سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.
وأكدت أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كل الإجراءات اللازمة، لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ننشر هوية غريق سيارة المجرى الملاحي في بورسعيد
-
بالصور.. هيئة القناة تنجح في انتشال سيارة غريق بورسعيد
-
بسبب غريق الرسوة.. توقف حركة المعديات بين ضفتي القناة في بورسعيد
-
جهود لانتشال جثمان سائق سقط بسيارته في القناة ببورسعيد (صور)
إعلان
إعلان