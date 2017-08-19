أخبار عاجلة

انقلاب سيارة نقل يقودها "سوداني" الجنسية على الطريق الصحراوي في سوهاج -
بدء تطوير المرحلة الثالثة من طريق "السويس - القاهرة" بتكلفة 100 مليون جنيه -
"صحة الوادي الجديد" تبدأ تلقي تظلمات مدراس التمريض -
القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من الإعدام والمؤبد في المنيا -
الأطعمة الدسمة تزيد مخاطر إصابة المرأة بمرض خطير -
مشاركة «المالكي» وقصده بـ«برج الحوت».. 5 لقطات من حفل «الهضبة» في الساحل -
مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو) -
سعفان: لا تضييق على العمالة المصرية في قطر.. وأوضاعهم مستقرة -
بث مباشر.. «سوانزي سيتي X مانشستر يونايتد» -
سباعية يوفنتوس وثورة ميلان ضمن أبرز ملامح الموسم الجديد في «الكالتشيو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

12:44 م السبت 19 أغسطس 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، العمل بشكل طبيعي، ويبلغ إجمالي الحركة 25 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات، كما غادر الميناء أيضًا سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأكدت أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كل الإجراءات اللازمة، لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر هوية غريق سيارة المجرى الملاحي في بورسعيد

    أخبار

  • بالصور.. هيئة القناة تنجح في انتشال سيارة غريق بورسعيد

    أخبار

  • بسبب غريق الرسوة.. توقف حركة المعديات بين ضفتي القناة في بورسعيد

    أخبار

  • جهود لانتشال جثمان سائق سقط بسيارته في القناة ببورسعيد (صور)

    أخبار

إعلان

2e224cc7dd.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إعلام: مقتل فرنسي طعنا في شجار بين مهاجرين سودانيين بمدينة كاليه

إعلام: مقتل فرنسي طعنا في شجار بين مهاجرين سودانيين بمدينة كاليه

رئيس وزراء فنلندا يدعو إلى الوحدة بعد حادث الطعن في توركو

رئيس وزراء فنلندا يدعو إلى الوحدة بعد حادث الطعن في توركو

الشرطة الفنلندية ترجح وجود خلفية إرهابية وراء اعتداء الطعن في توركو

الشرطة الفنلندية ترجح وجود خلفية إرهابية وراء اعتداء الطعن في توركو

مصادر أمنية سورية: مقتل 3 اشخاص في انفجار سيارة بمدينة اللاذقية

مصادر أمنية سورية: مقتل 3 اشخاص في انفجار سيارة بمدينة اللاذقية