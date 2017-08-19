مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقيت طفلة مصرعها، فيما أصيبت أخرى، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم السبت؛ إثر تحرك سيارة مركونة بجراج، كانتا تلعبان بجوارها بعزبة "النشو" التابعة لدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة "النشو"، التابعة لدائرة مركز بلبيس، باصطدام سيارة بطفلتين بالقرية.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء وقوف السيارة رقم "3517 ر ي ب" (شيفرولية) حمراء اللون، داخل جراج بدون باب خارجي، مُلحق بمنزل مالكها "علاء.م.م.ع" 28 عامًا، سائق، وحال لهو الطفلتين "نعمة علام عطية عبدالنبي" 5 سنوات، و"شمس فيصل عطية عبدالنبي" 5 سنوات، خلفها، تحركت السيارة للخلف واصطدمت بالطفلتين، ما أسفر عن وفاة الأولى، وإصابة الثانية بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

وبسؤال والدَي الطفلتين، أيدا ما جاء بالفحص وأن الحادث قضاء وقدر، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الحادث أو يشتبه في حدوثه جنائيًا، فيما أشار قائد السيارة إلى أنه استوقفها بالجراج الخاص به وجذب فرامل اليد، لافتًا إلى أنه فوجئ بالحادث أثناء تواجده بمسكنه، بعدما سمع صيحات الجيران.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 40866 جنح بلبيس لسنة 2017، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام، ونُقلت المصابة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تم التحفظ على سائق السيارة تحت تصرف النيابة العامة.