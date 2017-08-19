محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة"
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة"
12:38 م السبت 19 أغسطس 2017
اللواء محمد الزملوط
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
طالب اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بترخيص ثلاجات البلح الخاصة، التي يمتلكها المزارعون وأصحاب المصانع الخاصة، بهدف إخضاعها للقانون.
وأكد "الزملوط" في تصريح لـ"مصراوي"، أن هناك العديد من ثلاجات البلح المملوكة للعديد من المواطنين والمزارعين ولا تخضع للقانون، وتعمل بشكل مخالف دون سداد التزامات الدولة والالتزام بالقوانين.
جاء ذلك على هامش لقاء المحافظ بالفلاحين وأصحاب مصانع البلح، اليوم السبت، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.
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