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محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة"

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مصراوي Masrawy

محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة"

12:38 م السبت 19 أغسطس 2017

اللواء محمد الزملوط

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

طالب اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بترخيص ثلاجات البلح الخاصة، التي يمتلكها المزارعون وأصحاب المصانع الخاصة، بهدف إخضاعها للقانون.

وأكد "الزملوط" في تصريح لـ"مصراوي"، أن هناك العديد من ثلاجات البلح المملوكة للعديد من المواطنين والمزارعين ولا تخضع للقانون، وتعمل بشكل مخالف دون سداد التزامات الدولة والالتزام بالقوانين.

جاء ذلك على هامش لقاء المحافظ بالفلاحين وأصحاب مصانع البلح، اليوم السبت، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

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مصراوي Masrawy

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