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إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا

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مصراوي Masrawy

إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا

12:28 م السبت 19 أغسطس 2017

إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا

أرشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي :

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، إصدار عدد 14 قرار إغلاق وتشميع لمقاهي وكافيهات مخالفة وغير مرخصة، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع شرطة المرافق ورؤساء أحياء غرب وشمال المدينة.

من جهته، قال إبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوي: "إن الحملة أسفرت عن غلق عدد من المقاهي المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص، الأمر الذي كان يتسبب بتكدس مروري أمام تلك المقاهي، علاوة على الإزعاج والتلوث الضوضائي".

وأشار إلى أن هذه الحملات مستمرة منعًا لعودة تلك المخالفات والتصدي لأصحابها دون تمييز، بهدف إعادة الانضباط لشوارع المنطقة، وتحقيق السيولة المرورية .

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