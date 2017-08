ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام

كتب فتحي سليمان وسامح غيث

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، صاحب مطبعة بمنطقة السلام، لقيامه بتزوير العلامات التجارية.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إخطارًا مفاده أنه أثناء قيام ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بفحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول، تمكنوا من ضبط "محمد.ع"، 34 سنة، صاحب مطبعة الفجر، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة.

وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على 400 استيكر دواية كهرباء مدون عليهم ( A&S MADE IN CHINA ) 0 ) و 240 استيكر ترانس كهرباء مدون عليهم ( A&S MADE IN CHINA ) 0 )و 200 استيكر تركيبة الهالات والتجاعيد ودودرنت طبيعي للبشرة.

بمواجهته اعترف بقيامه بتقليد العلامات التجارية بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه ولتحقيق أرباح غير مشروعة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق