أخبار عاجلة

انقلاب سيارة نقل يقودها "سوداني" الجنسية على الطريق الصحراوي في سوهاج -
بدء تطوير المرحلة الثالثة من طريق "السويس - القاهرة" بتكلفة 100 مليون جنيه -
"صحة الوادي الجديد" تبدأ تلقي تظلمات مدراس التمريض -
القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من الإعدام والمؤبد في المنيا -
الأطعمة الدسمة تزيد مخاطر إصابة المرأة بمرض خطير -
مشاركة «المالكي» وقصده بـ«برج الحوت».. 5 لقطات من حفل «الهضبة» في الساحل -
مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو) -
سعفان: لا تضييق على العمالة المصرية في قطر.. وأوضاعهم مستقرة -
بث مباشر.. «سوانزي سيتي X مانشستر يونايتد» -
سباعية يوفنتوس وثورة ميلان ضمن أبرز ملامح الموسم الجديد في «الكالتشيو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام

12:42 م السبت 19 أغسطس 2017

ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام

أرشيفية

كتب فتحي سليمان وسامح غيث

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، صاحب مطبعة بمنطقة السلام، لقيامه بتزوير العلامات التجارية.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إخطارًا مفاده أنه أثناء قيام ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بفحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول، تمكنوا من ضبط "محمد.ع"، 34 سنة، صاحب مطبعة الفجر، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة.

وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على 400 استيكر دواية كهرباء مدون عليهم ( A&S MADE IN CHINA ) 0 ) و 240 استيكر ترانس كهرباء مدون عليهم ( A&S MADE IN CHINA ) 0 )و 200 استيكر تركيبة الهالات والتجاعيد ودودرنت طبيعي للبشرة.

بمواجهته اعترف بقيامه بتقليد العلامات التجارية بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه ولتحقيق أرباح غير مشروعة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

    أخبار

  • الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات

    أخبار

  • سقوط "المليونيرة" تخصص سرقة محلات ذهب بمصر الجديدة

    أخبار

  • سقوط عصابة انتحال صفة ضباط شرطة وسرقة المواطنين في شبرا

    أخبار

إعلان

bf039de02c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إعلام: مقتل فرنسي طعنا في شجار بين مهاجرين سودانيين بمدينة كاليه

إعلام: مقتل فرنسي طعنا في شجار بين مهاجرين سودانيين بمدينة كاليه

رئيس وزراء فنلندا يدعو إلى الوحدة بعد حادث الطعن في توركو

رئيس وزراء فنلندا يدعو إلى الوحدة بعد حادث الطعن في توركو

الشرطة الفنلندية ترجح وجود خلفية إرهابية وراء اعتداء الطعن في توركو

الشرطة الفنلندية ترجح وجود خلفية إرهابية وراء اعتداء الطعن في توركو

مصادر أمنية سورية: مقتل 3 اشخاص في انفجار سيارة بمدينة اللاذقية

مصادر أمنية سورية: مقتل 3 اشخاص في انفجار سيارة بمدينة اللاذقية