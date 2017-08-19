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فعاليات اليوم.. محمد الحلو فى محكى القلعة و"مجلس العدل" بـ"الأمير طاز"

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مصراوي Masrawy

فعاليات اليوم.. محمد الحلو فى محكى القلعة و"مجلس العدل" بـ"الأمير طاز"

12:44 م السبت 19 أغسطس 2017

الفنان محمد الحلو

كتبت- نسمة فرج:

تحت رعاية حلمى النمنم، وزير الثقافة تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم السبت .

ويقيم صندوق التنمية الثقافية العرض المسرحى "مجلس العدل" بقصر الأمير طاز فى الـ 6 مساءً، كما يقوم مركز طلعت حرب برحلة إلى متحف الحضارة والمتحف المصرى 10 صباحاً، إضافة لورشة فنية وورش للخط فى 4 مساءً، كما يقدم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ندوة بعنوان "كاتب وكتاب" للكاتب أحمد توفيق فى الساعة السادسة ونصف مساءً بقاعة توفيق الحكيم.

كما يقام ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء حفل فنى لفرقة سواريه على مسرح محكى القلعة 1 فى 8 مساء، إضافة لحفل للفنان محمد الحلو على مسرح محكى القلعة 2 فى 10 مساء.

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