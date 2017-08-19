وزير القوى العاملة: نقف إلى جانب عمال المحلة.. لكن الأولوية لتشغيل الماكينات

كتبت- نورا ممدوح:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن العامل المصري يستحق كل التقدير والاحترام، مؤكدا أنه يقف بجانب أصحاب الحق فقط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم السبت ، لاستعرض أهم الملفات التي تم انجازها خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية، في مجالات تدريب الشباب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة، وتدريب العاملين بمديريات القوي العاملة بالمحافظات لدعم منظومة التفتيش، ومنظومة الشباك الواحد، وتطوير مركز معلومات الوزارة، فضلا عن مختلف القطاعات بالديوان العام ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.

وحول وضع عمال الغزل بالمحلة، أوضح أن الوزارة تقف بجانبهم لكن اﻷولوية لتشغيل الماكينات والألات ولابد أن "نتخذ الخطوات الشرعية للمطالبة بالحقوق وليس الاضراب والتوقف عن العمل".

وأكد أنه لا يوجد إضراب واحد للعمال فى مصر تم تنفيذه بشكل قانونى، لكن "يجب أن نراعى القانون والدستور فى ذلك"، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يقوم أى عامل للتعطيل العمل وإيقاف الماكينات من أجل عرض مطالبه.

وقال سعفان: "إحنا مش ضد العمال، لكن مينفعش كل عامل يكون ليه مطلب يطفى المكنة".

وتابع سعفان: "تواصلت مديرية القوى العاملة مع العمال منذ إعلان الإضراب 6 أغسطس وحاولنا نقل الجانب القانوني من الموضوع ليهم، والأولوية يجب أن تكون للعمل والإنتاج".

ومنذ بداية شهر أغسطس أضرب عمال شركة المحلة للغزل والنسيج، للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية، وصرف مستحقات مالية متأخرة، وذلك لتنفيذ الحكم القضائي الصادر للعمال بضم الـ 220 جنيهًا إلى رواتب العمال لتدخل في حساب الحوافز والعلاوات، والموافقة على الترقيات المتأخرة وتشكيل لجنة للترقيات والتسويات.​