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وكيل الأزهر يطمئن على امتحانات الدور الثاني للشهادة للثانوية

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مصراوي Masrawy

وكيل الأزهر يطمئن على امتحانات الدور الثاني للشهادة للثانوية

12:41 م السبت 19 أغسطس 2017

وكيل الأزهر يطمئن على امتحانات الدور الثاني للشهادة للثانوية

كتب ــ محمود مصطفى:

بدأت اليوم السبت امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد، وطلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر.

وتفقد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، صباح اليوم، لجان منطقة القاهرة الأزهرية للتأكد من انضباط العمل بها، والتزام الجميع طلابا ومراقبين بضوابط الامتحانات وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات، والتأكد من توفير المناخ المناسب للطلاب خلال أدائهم الامتحان وعدم التأخر في تسليم الأوراق، والالتزام بتوزيع النماذج المحددة للطلاب.

وقال وكيل الأزهر، إن امتحانات الدور الثاني تسير وفق الأسس والضوابط المقررة لضبط سير الامتحانات كما كان الحال في الدور الأول.

وأشار شومان، إلى أن مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية قاموا بتسيير فرق متابعة إلى المناطق المختلفة للتأكد من ضبط الامتحانات، والعمل على توفير المناخ المناسب للطلاب، والحد من أي خروج على الضوابط المقررة.​

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مصراوي Masrawy

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