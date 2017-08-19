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سعفان: معدل البطالة انخفض إلى 11.98%

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مصراوي Masrawy

سعفان: معدل البطالة انخفض إلى 11.98%

12:36 م السبت 19 أغسطس 2017

سعفان: معدل البطالة انخفض إلى 11.98%

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء أعلن أن نسبة البطالة بلغت في الربع الأخير من السنة المالية إلى 11.98 %، وأن النقص جاء بشكل طفيف لكن كان بمعدل متناقص تدريجيا.

ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم السبت، لاستعرض أهم الملفات التي تم انجازها خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية، في مجالات تدريب الشباب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة ، وتدريب العاملين بمديريات القوي العاملة بالمحافظات لدعم منظومة التفتيش، ومنظومة الشباك الواحد، وتطوير مركز معلومات الوزارة ، فضلا عن مختلف القطاعات بالديوان العام ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.

وأوضح أن معدل البطالة وصل في شهر يونيه 2016 إلى 12.6 وفي ديسمبر 2016 وصل إلى 12.4 وهذا يأتي في صالح النهوض بالتشغيل والقضاء على البطالة. مؤكدا أن نقص معدل البطالة مجهود دولة وليس وزارة القوى العاملة فقط.

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