اليوم.. التعليم تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

كتبت- ياسمين محمد:

يعلن الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2016/ 2017، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وتتيح الوزارة النتيجة، على موقعها الرسمي، بعد ساعات قليلة من اعتمادها.

وبدأت امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، في 29 يوليو الماضي واستمرت لمدة أسبوعين، وأدى الامتحانات 235.017 طالب وطالبة، في 1004 مادة نظرية، و119 مادة عملية.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، 53.5% بالنسبة لنظام الـ3 سنوات، و 79.5% لنظام الـ5 سنوات.​