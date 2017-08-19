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«الجبلاية» يحدد مصير رابطة الأندية.. الاثنين المقبل

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«الجبلاية» يحدد مصير رابطة الأندية.. الاثنين المقبل «الجبلاية» يحدد مصير رابطة الأندية.. الاثنين المقبل

التحرير

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علم «التحرير»، اليوم السبت، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، قرر تأجيل الاجتماع مع مسئولى أندية الدورى الممتاز الذي كان مقررًا له غدًا الأحد بمقر الجبلاية.

وتقرر عقد الاجتماع المزمع يوم الاثنين لتحديد موعد نهائى لإجراء انتخابات رابطة الأندية المحترفة.

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وكان مقررًا عقد اجتماع بين مجلس الجبلاية ومسئولي أندية الممتاز لحسم مصير رابطة الأندية المحترفة واعتمادها بدءًا من الموسم الجديد.

يذكر أن منافسات بطولة الدورى الممتاز موسم 2017/ 2018 ستنطلق يوم 8 سبتمبر المقبل.

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التحرير

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