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اليوم.. منتخب «الطائرة» يلتقي كوبا في مونديال الشباب

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اليوم.. منتخب «الطائرة» يلتقي كوبا في مونديال الشباب اليوم.. منتخب «الطائرة» يلتقي كوبا في مونديال الشباب

التحرير

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يلتقي، اليوم السبت، الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 23 سنة بقيادة المدير الفني البرازيلي ميراندا، مع نظيره الكوبي، في الثامنة مساءً، على صالة 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، في إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا بالقاهرة، وتستمر حتى يوم 25 أغسطس الجاري.

وكان المنتخب قد حقق الفوز على نظيره الياباني بأربعة أشواط مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الأولى.

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وكانت قد أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب منتخبات، اليابان وكوبا والبرازيل والمكسيك وبولندا.

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التحرير

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