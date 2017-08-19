انقسام في «نقل البرلمان» حول خصخصة السكك الحديدية

التحرير

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لا تزال اشكالية تعديل قانون هيئة السكك الحديدية لم تحسم بشكل صريح حتى الآن، خاصة بعد ما تردد من أنباء عن امكانية دخول القطاع الخاص في عملية التطوير.

بينما أعلن اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في تصريحات صحفية عن إنه يدرس وضع تعديل بقانون هيئة السكة الحديد، لمناقشته خلال دور الانعقاد الثالث، بالتنسيق مع وزير النقل هشام عرفات، مؤكداً على إشراك القطاع الخاص فى إدارة الهيئة فى أسرع وقت، لعمل تطوير شامل، لاسيما على مستوى نقل البضائع، إلا أن هذا الاقتراح يواجه مشكلات ومعارضة كبيرة.

قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة في تصريحات لـ"التحرير" أن الحكومة هي التي ستعد مشروع القانون، مؤكدا أنه لا نية ابدا للاستعانة بالقطاع الخاص، ووصفه بـ"الأمر المرفوض".

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وأضاف: عندما يأتي مشروع الحكومة من مجلس الدولة ونناقشة سنبدي رأينا بالموافقة أو الرفض، والحديث الآن عن تفاصيل القانون سابق لأوانه، مؤكدا على عدم وجود نية لخصخصة مرفق السكك الحديدة، وقال "حتى لو هناك نية للخصخصة سنرفضها".

وأكد أن الحل الأمثل للنهوض بمنظومة السكك الحديدية يتمثل في إسناد مهمة تطوير بنيتها الأساسية على مستوى الجمهورية، والتوسع في نظام الإشارات الكهربائية، وإسناد مهمتها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد أكد أن خطط تطوير السكة الحديد تنتهى ٢٠٢٢ وأن الوزارة عازمة على استكمال مخططها في هذا الشأن دون تراجع.