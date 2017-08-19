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وزير التموين يكلف شركات مضارب قطاع الأعمال بتطوير قدراتها والاستعداد لموسم تسويق الأرز

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مصراوي Masrawy

وزير يكلف شركات مضارب قطاع الأعمال بتطوير قدراتها والاستعداد لموسم تسويق الأرز

12:28 م السبت 19 أغسطس 2017

وزير التموين يكلف شركات مضارب قطاع الأعمال بتطوير قدراتها والاستعداد لموسم تسويق الأرز

كتبت- عايدة رضوان: 

عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا بشركات مضارب الأرز التابعة لقطاع الأعمال العام بحضور اللواء دكتور علاء فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكلف الوزير رؤساء شركات المضارب بزيادة قدراتها الإنتاجية والبدء في برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين والكوادر الفنية حتى تستطيع أن تقدم منتج ينافس بقوة في السوق المحلى.

وتناول اللقاء، حسب بيان اليوم السبت، استعدادات الشركات لدخول موسم تسويق الأرز من خلال لجان الشراء بما يضمن تأمين احتياطي استراتيجي من الأرز الشعير يبلغ 700 ألف طن.

يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشرف على شركات مضارب "دمياط وبلقاس، والشرقية ورشيد، وكفر الشيخ ، والدقهلية، والبحيرة، والغربية" التي تمتلك 27 مضرب للأرز في الوجه البحري".​

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