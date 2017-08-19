فشل في الانتحار بقطع الشرايين فانتحر شنقا بإمبابة

كتب - محمد شعبان:

لم تتوقف محاولات عاطل عن التخلص من حياته بقطع شرايين يده، حتى أقدم على الانتحار شنقًا داخل منزله بإمبابة.

تلقى العميد محسن كامل، مأمور قسم إمبابة، إخطارا من شرطة النجدة بوفاة شخص منتحرًا عن طريق شنق نفسه.

انتقل العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة محمد فهمي، 37 سنة، داخل صالة شقة بالطابق الرابع، وبها جرح قطعي برسغ اليد اليسرى، وآثار شنق حول الرقبة، وبجوار الجثة حبل معلق بجنش حديدي وكرسي خشبي.

وأكد شقيق المتوفي، أنه كان يعاني من اضطراب نفسي ووسواس قهري شديد، ويعالج منذ 12 سنة، واليوم أقدم على الانتحار بقطع شرايين يده، إلا أنه منعه، وقام بتهدئته، وتوجه لشراء بعض طلبات المنزل، لافتا بأنه فوجئ به عقب عودته معلقا من رقبته، فأنزله ظنا أنه على قيد الحياة، ونقله إلى مستشفى سانت تريزا بشارع الأقصر، لكنه كان قد توفى.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن