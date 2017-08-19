ضبط عاطل ونجله هاربين من الإعدام بالصف
ضبط عاطل ونجله هاربين من الإعدام بالصف
12:21 م السبت 19 أغسطس 2017
كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الشرطة بالصف على هاربين من حكم الإعدام شنقًا، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
البداية أثناء مرور دورية أمنية، لتفقد الحالة الأمنية، بدائرة القسم، أمكن ضبط كل من "سلام.ا"، 64 سنة، ونجله "صال"، 23 سنة، المحكوم عليهما بالإعدام شنقا في قضية (قتل عمد).
أقر المتهمان بالحكم الصادر ضدهما، وأحالهما اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة المختصة لتنفيذ العقوبة.
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