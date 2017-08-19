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16سبتمبر.. النطق بالحكم على 20 متهمًا في قضية "داعش ليبيا"

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مصراوي Masrawy

16سبتمبر.. النطق بالحكم على 20 متهمًا في قضية "داعش ليبيا"

12:20 م السبت 19 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حجز محاكمة 20 متهماً من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح، تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، لـ 16 سبتمبر للنطق بالحكم.

ونسبت النيابة إلى المتهمين التحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنًا مصريًا قبطيًا من العاملين في ليبيا.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف

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