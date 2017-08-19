غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما يتوقع أن تظهر غدا السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وعلى جنوب البلاد، مع فرصة لسقوط الأمطار على أقصى جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر، معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 27 36

الإسكندرية 23 31

مطروح 23 31

بورسعيد 26 32

دمياط 26 32

بلطيم 25 33

الإسماعيلية 26 36

السويس 27 37

العريش 23 33

نخل 21 37

طابا 23 37

الطور 27 37

مرسى علم 28 39

الغردقة 30 39

شرم الشيخ 31 39

رفح 22 32

كاترين 19 35

سيوة 24 38

المنيا 25 38

الفيوم 25 37

رأس سدر 28 36

أبو سمبل 29 41

وسط الدلتا 27 36

أسيوط 25 38

سوهاج 27 39

الأقصر 28 41

أسوان 30 42

شلاتين 28 39

حلايب 26 37

الوادي الجديد 28 40

قنا 29 40

نويبع 29 39

السلوم 21 30