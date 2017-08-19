أخبار عاجلة

انقلاب سيارة نقل يقودها "سوداني" الجنسية على الطريق الصحراوي في سوهاج -
بدء تطوير المرحلة الثالثة من طريق "السويس - القاهرة" بتكلفة 100 مليون جنيه -
"صحة الوادي الجديد" تبدأ تلقي تظلمات مدراس التمريض -
القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من الإعدام والمؤبد في المنيا -
الأطعمة الدسمة تزيد مخاطر إصابة المرأة بمرض خطير -
مشاركة «المالكي» وقصده بـ«برج الحوت».. 5 لقطات من حفل «الهضبة» في الساحل -
مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو) -
سعفان: لا تضييق على العمالة المصرية في قطر.. وأوضاعهم مستقرة -
بث مباشر.. «سوانزي سيتي X مانشستر يونايتد» -
سباعية يوفنتوس وثورة ميلان ضمن أبرز ملامح الموسم الجديد في «الكالتشيو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

Google+ Print
غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما يتوقع أن تظهر غدا السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وعلى جنوب البلاد، مع فرصة لسقوط الأمطار على أقصى جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر، معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

شاهد أيضا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 27 36
الإسكندرية 23 31
مطروح 23 31
بورسعيد 26 32
دمياط 26 32
بلطيم 25 33
الإسماعيلية 26 36
السويس 27 37
العريش 23 33
نخل 21 37
طابا 23 37
الطور 27 37
مرسى علم 28 39
الغردقة 30 39
شرم الشيخ 31 39
رفح 22 32
كاترين 19 35
سيوة 24 38
المنيا 25 38
الفيوم 25 37
رأس سدر 28 36
أبو سمبل 29 41
وسط الدلتا 27 36
أسيوط 25 38
سوهاج 27 39
الأقصر 28 41
أسوان 30 42
شلاتين 28 39
حلايب 26 37
الوادي الجديد 28 40
قنا 29 40
نويبع 29 39
السلوم 21 30

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعفان: لا تضييق على العمالة المصرية في قطر.. وأوضاعهم مستقرة

سعفان: لا تضييق على العمالة المصرية في قطر.. وأوضاعهم مستقرة

مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية

مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية

الأخبار - مواجهة مصرية فى الدوري الإنجليزي بين محمد النني ورمضان صبحي

الأخبار - مواجهة مصرية فى الدوري الإنجليزي بين محمد النني ورمضان صبحي

الأخبار - رئيس منصة القاهرة بالمعارضة السورية : مصر لم تتخل يوماً عن دعمها لمطالب الشعب السوري

الأخبار - رئيس منصة القاهرة بالمعارضة السورية : مصر لم تتخل يوماً عن دعمها لمطالب الشعب السوري