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أبو العلا: انخفاض الدولار يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية

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أبو العلا: انخفاض الدولار يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية أبو العلا: انخفاض الدولار يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية

التحرير

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قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن الانخفاض التدريجي في سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، يعد مؤشرًا قويًا على تحسن أوضاع البلاد الاقتصادية، متوقعًا أن يستمر الدولار في الهبوط أمام الجنيه خلال الأشهر القليلة المقبلة ليصل إلى معدل أفضل.

وأضاف أبو العلا، اليوم السبت، أن النشاط في قطاع السياحة سيكون له مردود قوي على تحسن أحوال الاقتصاد، لافتًا إلى أن زيارة سامح شكرى وزير الخارجية إلى روسيا الأسبوع المقبل سيكون لها مردود جيد في إعادة حركة الملاحة الجوية الروسية من جديد وعودة السياح الروس لمصر.

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وأوضح أن مزيدًا من الإجراءات الحمائية لضبط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار سيكون لها رد فعل إيجابي في خفض التضخم، وهو الأمر الذي يساعد كثيرًا في تحسين الأوضاع الاقتصادية، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بدأت تؤتى ثمارها.

كان دكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، قد أكد في تصريحات تليفزيونية، أن سعر العملة يحدد مقياس أوضاع مصر الاقتصادية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن سعر العملة الحالي يتحسن بصورة كبيرة في السوق المصرية.

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