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وزير القوى العاملة: الإقبال على العمالة المصرية في دول الخليج "يتزايد"

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة: الإقبال على العمالة المصرية في دول الخليج "يتزايد"

12:18 م السبت 19 أغسطس 2017

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن اﻹقبال على طلب العامل المصري للتشغيل متزايد، نافيا أن يكون العامل المصري أصبح "غير مرغوب" فيه، مشيرا إلى أن خلال الفترة اﻷخيرة عقود عمل للعمالة المصرية لدول الخليج، ما يعد رسالة للعامل المصري بأنه مطلوب بشكل قوى.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم السبت، أنه في مؤتمر العمل العربي السابق طلب وزارء العمل العربي الاهتمام بالتدريب للعمالة المصرية حتى يتم الاستعانة بهم في العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على ذلك اﻷن من خلال تنفيذ 10 مراكز للتدريب في 10 محافظات وتم الاستعانة بالقطاع الخاص للمشاركة في ذلك.

واستعرض الوزير أهم الملفات التي تم انجازها خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية، في مجالات تدريب الشباب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة، وتدريب العاملين بمديريات القوي العاملة بالمحافظات لدعم منظومة التفتيش، ومنظومة الشباك الواحد، وتطوير مركز معلومات الوزارة، فضلا عن مختلف القطاعات بالديوان العام ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.

وأشار الوزير إلى أن الشباب الذي يمتلك رؤية يتم التعرف عليها من خلال التدريب وذلك لمساعدتهم في مواجهة التحديات الحالية، مؤكدا أن خلال العام المقبل سيحصد الشعب ثمار مراكز التدريب الـ10 لتخرج شباب مناسب لطلبات التشغيل للسوق الخارجي.​

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