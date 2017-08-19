فيلق الرحمن يوضح تفاصيل انضمامه لهدنة غوطة دمشق 12:13 م السبت 19 أغسطس 2017

فصيل فيلق الرحمن السوري

كتبت - إيمان محمود:أصدر فصيل فيلق الرحمن السوري المعارض في غوطة دمشق الشرقية، بيانًا اليوم السبت، حول انضمامه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بحضور ممثلو وزارة الدفاع الروسية الضمنين للهدنة، مع فصائل من المعارضة على رأسهم "جيش الإسلام" في 22 يوليو الماضي بالعاصمة مصرية القاهرة.قال فيلق الرحمن -في بيان أصدره عقب إعلان روسيا عن انضمامه- أنه كان داعمًا لوقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الشعب السوري، و"أعلنا ترحيبنا بذلك منذ البداية".وأكد البيان أن الاتفاق يشمل أيضًا فك الحصار عن الغوطة الشرقية، مع الحفاظ على مستحقات العملية السياسية.واستطرد "أسفرت مفاوضاتنا مع الجانب الروسي التي استمرت لثلاثة أيام عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والذي يدخل حيز التنفيذ يوم 18-08-2017. في الساعة 21:00 بتوقيت دمشق".وأشار البيان إلى توقيع الاتفاق في جنيف بين الجيش السوري الحر في جوبر والغوطة الشرقية، ممثلاً بفيلق الرحمن، وبين ممثلي دولة روسيا الاتحادية، لافتاً إلى أن "مضمون هذا الاتفاق سيعلن للجميع، في مؤتمر صحفي حدد موعده يوم الاثنين، 21-08-2017، للتحدث عن تفاصيل الاتفاق بشكل كامل.وعاهد فيلق الرحمن، الشعب السوري على الحفاظ على مبادئ الثورة السورية في كل جهوده السياسية ومواجهته العسكرية، حتى رؤية سوريا حرة وكريمة.ولفت إلى أنه " واجه الحملة الشرسة على جوبر والغوطة الشرقية بفضل اللّه أولاً وأخيرًا، ثمَّ بالصمود الأسطوري الذي سطره أبطاله على الجبهات".كانت وزارة الدفاع الروسية أوضحت أمس في بيان أن التوقيع على اتفاقية انضمام "الفيلق" لنظام وقف إطلاق النار تم اليوم الجمعة، في جنيف بحضور ممثلين عن الوزارة والفصيل السوري المعارض. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم.وأكدت الوزارة أنه بتوقيع الفيلق على الاتفاقية، أصبحت كافة الفصائل المعارضة التي تنشط في الغوطة الشرقية مشاركة في نظام الهدنة.

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