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وكالة: الجيش السوري يسيطر على مناطق داعش في ريف دمشق

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مصراوي Masrawy

وكالة: الجيش السوري يسيطر على مناطق داعش في ريف دمشق

12:07 م السبت 19 أغسطس 2017

وكالة: الجيش السوري يسيطر على مناطق داعش في ريف دمشق

الجيش السوري

القاهرة (مصراوي)

فرض الجيش السوري سيطرته على عدة تلال ومرتفعات في القلمون الغربي بريف دمشق ضد تنظيم داعش، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا (سانا)، السبت.

وقالت الوكالة إن الجيش بالتعاون مع مقاتلين لبنانيين حقق تقدما في جرود قارة والجراجير بالقلمون الغربي بريف دمشق، مشيرة إلى خسائر في الأفراد والعتاد لدى التنظيم المتطرف.

وأوضحت الوكالة أن وحدات من الجيش بالتعاون مع المقاومة اللبنانية نفذت عمليات مكثفة ضد تنظيم داعش الإرهابي من عدة اتجاهات في جرود الجراجير وقارة.

فرضت القوات سيطرتها صباح السبت على تلال ومرتفعات حرف وادي فارة ورأس شعبة المغارة وقرنة شميس دوار خنجر وشعبة السوقي ووادي دوار خنجر وشميس الزمراني ومرتفع ثنايا الحريق ووادي مسعود ووادي أبو خضير وعلى شعبة سرور وقبر العرسالي وخربة العيلة، وفقا لسانا.

وقالت الوكالة إن العمليات دمرت عددا من النقاط المحصنة للتنظيم ومقتل وإصابة العديد من إرهابيي داعش، فيما تواصل وحدات الجيش والمقاومة اللبنانية يواصلون تقدمهم إلى منطقة العرقوب ورابية النحاش بالقلمون الغربي.

وذكرت الوكالة إن مجموعات من تنظيم داعش سلمت نفسها عند معبر الزمراني الذي أصبح تحت السيطرة النارية بشكل كامل.

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