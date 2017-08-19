مصرع طالب وإصابة صديقه إثر سقوط سيارة بترعة المريوطية 12:09 م السبت 19 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:لقي طالب مصرعه وأصيب آخر، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية بمركز البدرشين.وكشفت المعاينة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، أنه أثناء سير سيارة ملاكي ماركة دايو نوبيرا قيادة أحمد حمدي 22 سنة، رفقة إسلام محمد 22 سنة، طالبين، بجوار كوبري قرية ميت رهينة، انفجر الإطار الأمامي الأيسر، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد السائق، واصطدامها بشجرة على جناب الطريق، وانقلابها بالترعة.أسفر الحادث عن مصرع السائق، وإصابة مرافقه بكدمات وخدوش بالظهر، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى البدرشين العام.حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

من الإسكندرية للعجوزة.. ضبط حارس فيلا وزوجته سرقا نصف مليون جنيه

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون الصحراوي

مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الثالث بالدقي

ضبط 3 آلاف قرص ترامادول و125 ألف جنيه بحوزة عاطل بالجيزة

إعلان

إعلان