إخماد حريق بشقة سكنية في العمرانية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق انجلع بشقة سكنية بمنطقة العمرانية.

معاينة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، أشارت إلى نشوب الحريق بغرفة نوم شقة بالطابق الثامن بعقار سكني في شارع ترعة الزمر، واحتراق محتويات غرفة النوم والمطبخ، دون وقوع إصابات.

ورجح مالك الشقة، أن يكون سبب نشوب الحريق هو حدوث ماس كهربائي بغرفة النوم، تم إخطار المعمل الجنائي.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.