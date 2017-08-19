اليوم.. بدء الاحتفال بمرور السيدة العذراء بدير الجرنوس بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

بدأت كنيسة السيدة العذراء الأثرية بقرية دير الجونوس، التابعة لمركز مغاغة في شمال المنيا، اليوم السبت، الاحتفالات بذكرى مرور العائلة المقدسة بالقرية، والتي تستمر لمدة 3 أيام، تبدأ اليوم وتنتهي يوم 21 أغسطس، قبل يوم واحد من عيد السيدة العذراء.

وقال عايد يوسف خليل، كبير خدام بالكنيسة، إنه جرى التواصل مع أجهزة الأمن لعمل الإجراءات الأمنية والاحترازية لتأمين الكنسية والزوار على مدار أيام الاحتفال الثلاثة.

وأضاف يوسف، أنه تم إرسال خطاب رسمي للأجهزة الأمنية لتدبير بوابات إلكترونية، والاستعانة بخبراء المفرقعات، ونشر عناصر من الشرطة السرية بالقرية، ضمن إجراءات التأمين المتبعة في مثل هذه الأمور، لا سيما وأن أعدادًا كبيرة من المواطنين الأقباط يتوافدون من شتى أرجاء المحافظة ومحافظات أخرى على الكنسية طوال مدة الاحتفالات.