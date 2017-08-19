بالصور.. 60 ألف جنيه تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أنهت القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالاشتراك مع لجنة المصالحات بمدينة قليوب، اليوم السبت، خصومة ثأرية بين عائلتي ضيف بأبو الغيط، وعشماوي بقليوب، من خلال جلسة صلح عرفية، بحضور نواب الدائرة.

ونص اتفاق الصلح على سداد عائلة "ضيف" مبلغ 60 ألف جنيه، نتيجة إصابة 3 أشخاص من عائلة "عشماوي"، خلال 40 يومًا، مقابل التنازل عن كل المحاضر والبلاغات بين الطرفين.

وحددت لجنة المصالحة وضع شرط جزائي قدره 500 ألف جنيه على من يخل بشروط الاتفاق والتصالح، وحُرر محضر صلح بتوقيع كافة الأطراف والتراضي، ولم الشمل حقنا للدماء.