جولة آسيوية لـ"مميش" و"نصر" للترويج لمشروعات منطقة قناة السويس

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

بدأت الجولة الآسيوية المشتركة للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، وتستمر لمدة أسبوع، للترويج لمشروعات منطقة محور التنمية بقناة السويس، وتشمل زيارة سنغافورة وفيتنام.

وأكدت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس، أن الجولة الآسيوية تستهدف جذب المستثمرين من خلال عرض الخطة الاستثمارية لموانئ المنطقة ومميزاتها، بالإضافة إلى عرض مخططات إنشاء مناطق متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تعرض سحر نصر خلال الجولة الآسيوية المشتركة، قانون الاستثمار الجديد، بما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجانب الخريطة الاستثمارية، التي تتضمن كل الفرص الاستثمارية في المنطقة.

وكانت "نصر" أجرت الأسبوع الماضي، زيارة للإسماعيلية، التقت خلالها بالفريق مهاب مميش، الذي عرض من خلاله مخطط تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس، والارتقاء بالخدمات التي تُقدمها، وتعد من ضمن الخطوات الفعّالة والضرورية، لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة.