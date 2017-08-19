بالصور.. "بيطري الوادي الجديد" تطلق قوافلها الطلابية الثانية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أطلقت كلية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، القافلة الطبية المجانية الثانية بمركزي الخارجة وباريس، التي يجري تنظيمها بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومحافظة الوادي الجديد، وتستهدف علاج الثروة الحيوانية وتدريب طلبة الكلية على العمل الميداني في الفترة من السبت 19 أغسطس وحتى الاثنين الموافق 28 أغسطس الجاري.

وأكد الدكتور سطوحي أحمد سطوحي، عميد كلية الطب البيطري بالوادي الجديد، لـ"مصراوي"، أن القافلة الأولى أنهت عملها بكل من مركزي الداخلة وبلاط الأسبوع الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال تدريب الطلاب ورفع مهاراتهم، بالإضافة إلى علاج الثروة الحيوانية بالمجان، وتقديم الوعي والنصح لمربي الثروة، لافتًا إلى أنها بدأت، اليوم السبت، عملها بقرية الخرطوم التابعة لمركز الخارجة، وستواصل أعمالها لمدة 10 أيام.