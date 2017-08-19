«سر» خلعها الحجاب ورد فعل والدتها.. أبرز تصريحات غادة جميل مع «الشاذلي»

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حلت الشيف غادة جميل مقدمة برامج الطبخ بقناة "cbc - سفرة" ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلى، في برنامجها "معكم" الذى تقدمه الإعلامية على شاشة "CBC" لتكشف تفاصيل أزمتها الأخيرة والهجوم الذي تعرضت له على وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام بعد ظهورها على الشاشة دون حجاب.

ونرصد خلال التقرير التالى أبرز التصريحات التى جاءت في الحلقة..

«جاهدت نفسي عشان أستمر بالحجاب»

أشارت "غادة" إلى أنها جاهدت في أن تستمر مرتدية "الحجاب، إلا أنها لم تستطع الاستمرار وقررت خلعه، قائلة: "فضلت أجاهد وأقول الحجاب حلو، وهافضل محجبة، وبعدين حسيت إني مش قادرة".

وتابعت: "الحجاب طبعًا فرض، وخطوة لازم على كل بنت إنها تعملها، لكن ربنا أكيد هايشوفني بطرق مختلفة، وبعدين هو عارف إني جاهدت وماقدرتش أكمل".



رد فعلها على الهجوم عليها

قررت"غادة" إغلاق هاتفها، والسفر للساحل مع أهلها، كي لا تقرأ الهجوم الذي توقعته، لكن ليس لتلك الدرجة، مشيرًا إلى أن أصدقاءها حاولوا الوصول إليها عن طريق والدتها، للاطمئنان عليها، إلا أنها طلبت منهم عدم إخبارها بما يُقال عنها.

«لا أحب الشهرة ولا أسعى إليها»

وعن اتهام الكثيرين لها بأنها تعمدت "خلع" الحجاب لتثير الجدل حولها، ردت "غادة" بأنها لا تحب الشهرة ولا تسعى إليها، وأنها خريجة كلية الإعلام وإذا كانت تريد الشهرة كانت عملت مذيعة منذ تخرجها، مشيرًا إلى أن حبها للطهي هو السبب في دخولها مجال الإعلام.

«البحث عن عريس»

ردت "غادة" على اتهام البعض لها بأنها تبحث عن عريس بخلعها للحجاب، قائلة إن أغلب الرجال المصريين يفضلون اختيار العروسة المحجبة المؤدبة، ويظهرون ذلك في البداية من وجهة نظرها.

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«كان بيتزحلق مني.. مابعرفش أربطه»

أوضحت "غادة" أنها كانت غير ملتزمة بالحجاب، وأن الناس كانت دائما تعلق على أن الحجاب يظهر شعرها أحيانا، قائلة: "على طول بيتزحلق مني علشان مابعرفش أربطه".

وأضافت أنها كانت تخلع الحجاب لكي تستطيع قيادة سيارتها، وأي شخص يزورها لم تكن تخرج بالحجاب.

رد فعل والدتها

أوضحت "غادة" أن قرار تخليها عن الحجاب ليس وليد لحظة معينة، بل فكرت فيه على مدى خمس سنوات، مشيرًا إلى أن والدتها اعترضت على قرارها وغضبت منها ولم توافق أبدًا.

وتابعت: "تضايقت وقالت لى إنت حرة لما لقتنى مصرة".