نجوم سيفتقدها عشاق الدوري الإسباني قبل بداية الموسم الجديد 2017 - 2018

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انطلق الموسم الجديد في الدوري الإسباني 2017 - 2018 في صراع جديد للتتويج باللقب بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، حيث توّج الفريق الملكي باللقب الموسم الماضي في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد التغلب على مالاجا.

وبعيدًا عن المنافسة التاريخية بين قطبي إسبانيا على اللقب، سيفتقد عشاق الكرة الإسبانية مجموعة من اللاعبين في الموسم الجديد بعد رحيلهم عن فرقهم، حيث اعتادت الجماهير على مشاهدتهم في الدوري الإسباني في السنوات القليلة الماضية.

وكانت البداية مع حارس فالنسيا دييجو ألفيس، الذي انتقل إلى صفوف فلامنجو البرازيلي بعد 6 سنوات قضاها في صفوف الخفافيش، نجح خلالها في تحقيق رقم قياسي فريد في التصدي لركلات الجزاء، حيث تصدى مع فالنسيا لـ23 ركلة جزاء.

كما رحل لاعب مالاجا إيجانسيو كامتشو لصفوف فولفسبورج بعدما تواجد في الدوري الإسباني منذ عام 2008 رفقة أتلتيكو مدريد وحتى 2011، عندما انتقل لصفوف مالاجا، كما رحل اللاعب الكولومبي خاميس رودريجز من ريال مدريد تجاه بايرن ميونيخ، بعدما قضى 3 سنوات ناجحة مع المرينجي قبل أن يعاني من جلوسه كثيرًا على مقاعد البدلاء الموسم الماضي.

ومن الأخبار السارة التي تلقاها عشاق برشلونة هو رحيل كارلوس كاميني إلى فنارخشة التركي، فالحارس الكاميروني دائمًا ما تألق أمام العملاق الكتالوني أثناء وجوده في صفوف إسبانيول في الفترة ما بين عامي 2004 و2012، ومن ثم رحل إلى صفوف مالاجا ليواصل تألقه.

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كما رحل ألفارو موراتا من صفوف ريال مدريد إلى تشيلسي الإسباني بصفقة وصلت إلى 80 مليون يورو، وذلك بعدما سجل الموسم الماضي 15 هدفًا في 26 مباراة خاضها في الدوري الإسباني وساعد الفريق الملكي على التتويج باللقب.

ورحل ألفارو نيجريدو عن صفوف فالنسيا، بعدما قضى الموسم الماضي معارًا لصفوف ميدلزبره الإنجليزي، حيث انتقل إلى صفوف بيشكتاش التركي، رفقة المدافع البرتغالي بيبي، الذي ترك ريال مدريد بعد 10 سنوات من وجوده في قلعة البيرنابيو.

وبكل تأكيد كان الرحيل الأبرز في هذا الموسم من نصيب اللاعب البرازيلي نيمار، الذي غادر إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، كما انتقل نجم لاس بالماس روكي ميسا لصفوف سوانزي سيتي الإنجليزي.

كما غادر لاعب برشلونة السابق ومالاجا في الموسم الماضي ساندرو راميريز لصفوف إيفرتون الإنجليزي، بينما فضّل المهاجم الإسباني روبرتو سولدادو مغادرة فياريال تجاه الدوري التركي عبر بوابة فناربخشة.

ومن جانبه وبعد فشله في ترك بصمة واضحة مع باريس سان جيرمان وعودته إلى لاس بالماس في الميركاتو الشتوي الماضي، انتقل لاعب ريال مدريد السابق خيسي رودريجز إلى ستوك سيتي الإنجليزي.