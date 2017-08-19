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تورينيو يرفض 63 مليون إسترليني من تشيلسي لضم بيلوتي

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تورينيو يرفض 63 مليون إسترليني من تشيلسي لضم بيلوتي تورينيو يرفض 63 مليون إسترليني من تشيلسي لضم بيلوتي

التحرير

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رفض نادي تورينو الإيطالي العرض المقدم من تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع مهاجم الفريق أندريا بيلوتي، والمقدر بـ63 مليون إسترليني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، أنّ تشيلسي يرغب في التعاقد مع مهاجم آخر بعد ضم ألفارو موراتا، من ريال مدريد الإسباني، وبعد خروج دييجو كوستا من حسابات الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، إضافة إلى عدم ثقة المدرب في البلجيكي ميتشي بيتشواي.

وأوضحت الصحيفة، أنّ تورينو رفض بكل الطرق التخلي عن اللاعب، ويطلب الحصول على مبلغ 88 مليون إسترليني للسماح له بالرحيل، وهي قيمة الشرط الجزائي الخاصة به.

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وسجل بيلوتي 26 هدفًا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ليصبح ثالث هدافي الكالتشيو، بعد أن انضم المهاجم الإيطالي لصفوف تورينو في 2015 بمبلغ 6 ملايين إسترليني فقط، وسجل 12 هدفًا في أول مواسمه.

يذكر أن كوستا أعلن في بيان رسمي رغبته في الرحيل عن تشيلسي، والانضمام لأتلتيكو مدريد الإسباني، ليرد عليه كونتي في المؤتمر الصحفي أمس بقوله: "دييجو من الماضي".

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التحرير

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