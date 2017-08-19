نجم باريس سان جيرمان على رادار مورينيو

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انضم نادي مانشستر يونايتد، إلى الصراع على ضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المطلوب أيضًا في ليفربول، تشيلسي وأرسنال، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، اليوم السبت، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر، يرغب في التعاقد مع الألماني يوليان دراكسلر.

وأشارت إلى أن مورينيو يرغب في التعاقد مع جناح صريح خلال الصيف الجاري، وحاول التوقيع مع الكرواتي إيفان بيريسيتش من إنتر ميلان الإيطالي، لكن المفاوضات باءت بالفشل.

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وأوضحت الصحيفة، أن مورينيو وضع دراكسلر بديلًا محتملًا ليصبح آخر صفقاته للصيف الجاري، لإكمال الجزء الناقص في فريقه، خاصة أن اللاعب على بعد خطوات من مغادرة حديقة الأمراء بعد قدوم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من برشلونة الإسباني.

وكان مورينيو قد صرح في المؤتمر الصحفي لمباراة سوانزي سيتي بالأمس، بأن فريقه نجح في ضم 3 صفقات من أصل 4، طلبها من إدارة الفريق ويحتاج فقط لجناح.

وتواجد وكيل أعمال دراكسلر في برشلونة، مع تداول تقارير تشير إلى سعي النادي الكتالوني للحصول على خدمات صاحب الـ23 عامًا، إلا أن الخلافات بين البلوجرانا والبي إس جي قد تعطل إتمام الصفقة.