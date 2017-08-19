كونتي يسعى لضم لاعب ريال مدريد

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يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي، بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، للتعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعزيز خط وسط الفريق، بعد رحيل الصربي نيمانيا ماتيتش.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، اليوم السبت، أن تشيلسي استفسر عن إمكانية التعاقد مع اللاعب ماركوس يورينتي خلال الصيف الجاري، خاصة بعد الموسم الكبير الذي قدمه العام الماضي، أثناء إعارته لديبورتيفو ألافيس.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب يفضل الرحيل عن "سانتياجو برنابيو"، لأنه يدرك صعوبة المشاركة بصفة أساسية، في ظل تخمة النجوم الموجودين بخط وسط الفريق الملكي.

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وتعاقد تشيلسي مع الإسباني ألفارو موراتا من ريال مدريد، وتيموي باكايوكو من موناكو الفرنسي، والألماني أنتونيو روديجر من روما الإيطالي، والحارس ويلي كاباييرو بالمجان خلال الصيف الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة ومانشستر سيتي يرغبان في التعاقد مع يورينتي أيضًا، إلا أن السيتزنز صرف أكثر من 200 مليون إسترليني على سوق الانتقالات، ما قد يجعل مسؤوليه أكثر حذرًا، حتى لا يتعرض الفريق للإيقاف بسبب انتهاك قانون اللعب النظيف.

يذكر أن برشلونة ضم مؤخرا البرازيلي باولينيو من جوانزو إيفرجراند الصيني، بمبلغ 40 مليون يورو، ليصبح رابع أغلى صفقة في تاريخ النادي الكتالوني.